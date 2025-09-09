نائب وزير الحرس الوطني يزور معرض الدفاع الدولي "DSEI 2025" في لندن

زار نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) في العاصمة البريطانية لندن، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني.