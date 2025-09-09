نائب وزير الحرس الوطني يزور معرض الدفاع الدولي "DSEI 2025" في لندن

زار نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) في العاصمة البريطانية لندن، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني.
وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لمعدات الدفاع والدعم الفريق الركن سايمون هاميلتون، حيث عُقد اجتماع بين الجانبين جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والدعم اللوجستي.
وشهد نائب الوزير افتتاح الجناح السعودي المشارك في المعرض، واطّلع على أبرز ما يقدمه قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من تقنيات وقدرات وطنية متطورة، تعكس خطوات متسارعة نحو التوطين وتلبية الاحتياجات العملياتية للمؤسسات العسكرية.
كما تجوّل الدكتور الداود والوفد المرافق في أروقة المعرض، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن أبرز الصناعات الدفاعية والإستراتيجية والتقنيات الحديثة المعروضة من مختلف الجهات المشاركة.