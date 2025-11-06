"للرياض وضع مختلف" .. "إيجار" توضح تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود

وبيّنت المنصة أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.