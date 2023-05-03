بالتزامن مع اليوم العالمي.. اللجنة الوطنية للجان العمالية تنظم الملتقى السنوي وتُكَرّم "القرني"

وبهذه المناسبة قدّم القرني شكره وتقديره للقائمين على هذه الفعالية التي سلطت الضوء على جهود المملكة في مجال العمل العمالي وحفظ حقوق العمالة، وما يرتبط بذلك من مبادرات وبرامج نوعية تُساهِم في نشر الثقافة العمالية بالمملكة، كما قدّم جزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رعاية تكريم رواد العمل العمالي من كوكبة من النشطاء والمهتمين بقطاع العمل العمالي بالمملكة؛ مبينًا أن هذا التكريم حافز للجميع لمواصلة الجهود في هذا المجال النوعي والحيوي الذي له بالغ الأثر على مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.