بالتزامن مع اليوم العالمي.. اللجنة الوطنية للجان العمالية تنظم الملتقى السنوي وتُكَرّم "القرني"

برعاية كريمة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أقامت اللجنة الوطنية للجان العمالية، الملتقى السنوي للجان العمالية، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال 2023 والذي كان قد افتتحه رئيس اللجنة بالمملكة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد يوم أمس الاثنين، بهدف مواصلة الجهود لحماية العمال وحقوقهم، وتقديم المقترحات والمبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة العمال بالمملكة.
ويهدف الملتقى السنوي إلى دعم وتعزيز الثقافة العمالية، من خلال مناقشة العديد من المحاور المرتبطة لرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، والتعريف بحقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، من خلال عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل.
شهد الملتقى تكريم خالد بن مشهور القرني كرائد من رواد العمل العمالي في المملكة؛ نظير الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في المجال العمالي، وشغله للعديد من المناصب في اللجان العمالية؛ حيث عَمِلَ نائبًا لرئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية السعودية، إلى جانب عضويته في العديد من اللجان ذات الصلة بالعمل العمالي بالمملكة ومشاركته كعضو فاعل في الوفود الرسمية السعودية المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية لمدة ١٥ عامًا، إضافة لاجتماعات دول العشرين في فرنسا والمكسيك وروسيا.
وبهذه المناسبة قدّم القرني شكره وتقديره للقائمين على هذه الفعالية التي سلطت الضوء على جهود المملكة في مجال العمل العمالي وحفظ حقوق العمالة، وما يرتبط بذلك من مبادرات وبرامج نوعية تُساهِم في نشر الثقافة العمالية بالمملكة، كما قدّم جزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رعاية تكريم رواد العمل العمالي من كوكبة من النشطاء والمهتمين بقطاع العمل العمالي بالمملكة؛ مبينًا أن هذا التكريم حافز للجميع لمواصلة الجهود في هذا المجال النوعي والحيوي الذي له بالغ الأثر على مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.