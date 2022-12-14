صادرة من السعودية.. وصول أول شحنة في العالم من الأمونيا النظيفة إلى كوريا الجنوبية

وكانت (سابك للمغذيات الزراعية) و(أرامكو السعودية) قد حصلتا، في وقت سابق من هذا العام، على أولى الشهادات المستقلة في العالم التي تعترف بإنتاج الأمونيا والهيدروجين النظيف من شركة (تي يو في راينلاند)، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، ومقرها ألمانيا، الأمر الذي يمثل إنجازا بارزا على صعيد الجهود المبذولة لتطوير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات المملكة في تصدير الهيدروجين والأمونيا.