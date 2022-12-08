"اليوسف": ميزانية 2023 تحمل الخير بواقع مبشِّر ومستقبل مشرق

وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن القيادة لم تألُ جهداً في دعم قطاعاتها الحيوية كافة وبسخاء في سبيل قيامها بما يُوكل إليها ويناط لها من مهام على أتم وجه، ومن بين هذه القطاعات قطاع ديوان المظالم، الذي يشهد عز وجل تطورات ونقلات نوعية في شتى المجالات، وفي مقدمتها الأنظمة والتشريعات والخدمات الرقمية، حيث يُوشك ديوان المظالم على تفعيل قضاء التنفيذ الإداري بعد أن أتم رقمنة جميع خطوات التقاضي في كل دوائره ومراحله القضائية.