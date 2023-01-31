غبار كثيف يمتد من وسط المدينة المنوّرة حتى القصيم

رصدت صور الأقمار الاصطناعية، في هذه الأثناء، تشكّل موجة من الغبار الكثيف، ممتدة من وسط منطقة المدينة المنوّرة شمالاً باتجاه منطقة القصيم، حيث تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلٍ كبيرٍ بفعل الرياح القوية المؤثرة في المنطقة.
وبحسب "طقس العرب" ترصد صور الأقمار بداية انتشار الغبار في أجزاءٍ متفرقة من منطقة حائل، مترافقة مع تدنٍ محدودٍ لمدى الرؤية الأفقية.
ومن الضروري اتباع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، وعلى مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة في مثل هذه الأجواء.