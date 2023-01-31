غبار كثيف يمتد من وسط المدينة المنوّرة حتى القصيم

رصدت صور الأقمار الاصطناعية، في هذه الأثناء، تشكّل موجة من الغبار الكثيف، ممتدة من وسط منطقة المدينة المنوّرة شمالاً باتجاه منطقة القصيم، حيث تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلٍ كبيرٍ بفعل الرياح القوية المؤثرة في المنطقة.