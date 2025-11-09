"الفريح" متحدثًا باسم هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المهندس ماهر القثمي، قرارًا بتكليف عبدالعزيز بن سعد الفريح متحدثًا رسميًا باسم الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز حضورها الإعلامي وتفعيل التواصل المؤسسي، بما يعكس رسالتها في حماية وتطوير الإرث الطبيعي الوطني، وتحقيق الشفافية في إيصال المعلومات والأنشطة والمبادرات المرتبطة بأعمالها.
ويُعد الفريح من الكفاءات الوطنية في مجال الإعلام والاتصال المؤسسي، ويمتلك خبرات متعددة تؤهله لأداء مهامه في إيصال رسالة الهيئة والتفاعل مع وسائل الإعلام والجمهور بفاعلية ومهنية.