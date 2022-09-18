الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني للبيانات"

وترتكز ضوابط الأمن السيبراني للبيانات على ثلاثة مكونات أساسية تتمحور حول (الحوكمة، تعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية)، وتتضمن19 ضابطاً أساسياً و47 ضابطاً فرعياً تم وضعها وتطويرها من خلال مراحل شملت دراسة عدد من المعايير، والأطر والضوابط لدى الجهات والمنظمات الدولية، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية على المستوى الوطني.