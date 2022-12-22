منها وظائف عالية الجودة.. ما الفوائد التي ستحققها الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للمملكة؟

ومن الفوائد التي ستحققها إستراتيجية الملكية الفكرية للمملكة أيضاً، مساعدة الباحثين والمبتكرين السعوديين على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى، في توليد الأفكار، من خلال عمليات البحث والتطوير، وتخطيط الأعمال وتنفيذها، كما أنها توفر للمبتكرين وضوحاً رئيساً في مشهد الملكية الفكرية، وحرية الاستخدام، فيما يتعلق بأفكارهم واختراعاتهم، وسيولد ذلك الاختراعات والأفكار الخلاقة من عقول سعودية إبداعية، وهذه الفوائد وغيرها، تُعد مكاسب حقيقية بالنسبة للمملكة، حاضراً ومستقبلاً، في مساعيها لتحقيق النهضة الشاملة، المرتكزة على "رؤية 2030".