فعاليات ترفيهية ومنطقة جماهير تنتظر زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

كما يشمل برنامج الترفيه فعالية ساحرة، للعروض سعودية تقليدية (السامري والعرضة) يوم الخميس عند الحفرة رقم 10، والتي تعد رحلة لا تُنسى عبر التراث الثقافي الغني في المملكة العربية السعودية، فيما تمتد الإثارة من يوم الجمعة حتى يوم الأحد في منطقة الجماهير مع دي جي جيمكترو وموسيقى الكوبليت على المسرح الرئيسي، مقدمين مزيجًا حيويًا من الإيقاعات المعاصرة واللحن التقليدي لتناسب جميع الأذواق الموسيقية.