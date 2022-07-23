"سيوف" تكتسح أفضل توقيت.. و"فارق الثواني" يشعل سباقات المسائية

أشعل فارق أجزاء الثواني حماس الأفضل توقيت في سباقات المفاريد بكار وقعدان من الفترة المسائية اليوم بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وفازت "سيوف" لسليمان سلامة الجهني، بأفضل توقيت 2:55.467 بالمركز الأول في الشوط الأول فئة مفاريد بكار، بفارق 90 من أجزاء الثانية عن "طايب" لعبيد علي السناري، الذي وصل خط النهاية في توقيت 2:56.454
محققاً المركز الأول في الشوط الثاني عشر فئة مفاريد قعدان.
وجاءت بقية النتائج بالمراكز الأولى لبقية الأشواط تباعاً، حيث فاز "كفو" لمحمد صالح آل رزق، بالمركز الأول من الشوط الثاني فئة مفاريد قعدان، بتوقيت 2:56.517 , ثم "جود" لبدر غازي العصيمي، ثم "الفارس" لغصن سعيد المسلمي، ثم "صدأ" لعبدالرحمن سلطان القحطاني، وفي الشوط السادس فاز "الفايز" لسلطان مشخص القرشي بالمركز الاول، ثم "حصانة" لمحمد صالح آل رزق في الشوط السابع، ثم "جدلان" لحمد محمد الوهيبي.
وفازت "نجود" لمحمد صالح آل رزق بالمركز الأول في الشوط التاسع، ثم "رياض" لسلطان مشخص القرشي في الشوط العاشر، ثم "ود" لشجاع سويد الدوسري في الشوط 11، ثم "سيافه" لمقحص منيع القحطاني في الشوط الثالث عشر، وأخيراً فاز "متعب" لمحمد عبيد الدوسري بالمركز الأول في الشوط المسائي الأخير وهو الشوط الرابع عشر.