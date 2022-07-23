"سيوف" تكتسح أفضل توقيت.. و"فارق الثواني" يشعل سباقات المسائية

وجاءت بقية النتائج بالمراكز الأولى لبقية الأشواط تباعاً، حيث فاز "كفو" لمحمد صالح آل رزق، بالمركز الأول من الشوط الثاني فئة مفاريد قعدان، بتوقيت 2:56.517 , ثم ‏"جود" لبدر غازي العصيمي، ثم "الفارس" لغصن سعيد المسلمي، ‏ثم "صدأ" لعبدالرحمن سلطان القحطاني، وفي الشوط السادس فاز "الفايز" لسلطان مشخص القرشي بالمركز الاول، ثم "حصانة" لمحمد صالح آل رزق في الشوط السابع، ثم "جدلان" لحمد محمد الوهيبي.