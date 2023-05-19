مؤتمر "المسكوكات الإسلامية" بالرياض يواصل أعماله بمشاركة خبراء محليين ودوليين

وتفصيلاً، شارك في المؤتمر كل من الدكتور عاطف رمضان عضو هيئة التدريس بالآثار الإسلامية في جامعة الفيوم، والدكتور البرتو كانتو الأستاذ المشارك في علم الآثار في جامعة مدريد المستقلة والدكتور ضيف الله العتيبي بوزارة الثقافة والدكتور رأفت النبراوي أستاذ الآثار والعملات الإسلامية بجامعة القاهرة والدكتور علاء الدين الشومري الباحث في المسكوكات الاسلامية بألمانيا، والأستاذ نايف آل نمرة باحث أول بوزارة الثقافة، حيث ناقش المشاركون عددًا من المواضيع التي تناولت قيمة المسكوكات في مختلف الثقافات والحضارات؛ وسلطوا في الجلستين الأولى والثانية الضوء على العملات والنقود الإسلامية في الدولتين الأموية والعباسية.