بالفيديو.. "البندر" لـ"يا هلا بالعرفج": أستغلُّ زحمة الرياض في سماع الكتب الصوتية على النت

بالفيديو.. "البندر" لـ"يا هلا بالعرفج": أستغلُّ زحمة الرياض في سماع الكتب الصوتية على النت
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع صانع المحتوى "عبدالله البندر"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وكشف عن أهم قرار اتخذه في حياته العملية أثناء المشي، كما ذكر أنه يستغل زحمة الرياض في سماع الكتب الصوتية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة الكتاب الذي ألَّفة الدكتور "عبدالرحمن الشبيلي" عن الأمير "مساعد بن عبدالرحمن" -رحمه الله-، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "جهاد العبيد"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج الخبر الذي نُشر في صحيفة "سبق" بحصول الدكتورة #وفاد_زكري من جامعة جيزان على إشادة من وكالة ناسا؛ لاكتشافها نجمَين بكوكبة الجبار.
وفي سياق فقرة سيرة وتر استعرض قصة أغنية "ليت الهوى يا منكر الشوق زارك"، التي غناها الفنان "عبادي الجوهر"، وكتب كلماتها الشاعر "المعنى" -رحمه الله-.