بالفيديو.. "البندر" لـ"يا هلا بالعرفج": أستغلُّ زحمة الرياض في سماع الكتب الصوتية على النت

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع صانع المحتوى "عبدالله البندر"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وكشف عن أهم قرار اتخذه في حياته العملية أثناء المشي، كما ذكر أنه يستغل زحمة الرياض في سماع الكتب الصوتية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.