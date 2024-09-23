بمشاركة 700 من ذوي الإعاقة وأسرهم.. "حركية" تحتفي باليوم الوطني الـ94

وتوالت فقرات الحفل تِبَاعًا بمجموعة من الفقرات الترفيهية والألعاب والأهازيج الشعبية، علاوة على معرض مصاحب تحت مسمى "وطن داعم" احتوى على عدد من الأركان المتنوعة في الموقع لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم بهذه المناسبة السعيدة، واشتمل على عدد من أعمال الأسرة المنتجة من إعداد مستفيدات الجمعية؛ كالأطباق الشعبية والمشاريع الصغيرة والفن التشكيلي والأعمال اليدوية، وكذلك ركن للتسالي.