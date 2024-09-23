بمشاركة 700 من ذوي الإعاقة وأسرهم.. "حركية" تحتفي باليوم الوطني الـ94

احتفلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدعوين ولفيف من المؤثرين ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
حضر الحفل محمد بن سعد الحمالي المدير التنفيذي ومنسوبي الجمعية، بمشاركة نحو 700 من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في مدارس الملك فيصل بحي السفارات.
وتَضمن الحفل مجموعة من الفعاليات والأركان المصاحبة التي تحاكي يوم الوطن المجيد؛ حيث استُقبِل المشاركون والضيوف بالحفاوة والتكريم وتقديم الضيافة والقهوة السعودية والمشروبات الساخنة من خلال الركن الترحيبي، وتوزيع أعلام وشالات وطنية على المشاركين وأسرهم.
وتخلل الحفلَ كلمة للمهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الإدارة رحّب فيها بالحضور الكريم لتفاعلهم ومشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة.
ورفع "المطوع" التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة.
وقال "المطوع": نحمد الله سبحانه وتعالى أن مَنّ علينا بنعمة الأمن والاستقرار والعيش الرغيد والتلاحم والأخوة بين المواطنين في جميع أرجاء الوطن في ظل حكومتنا الرشيدة.
وأضاف "المطوع" أن المواطن السعودي حباه الله بالتكريم والمهابة والتقدير في بلده وفي جميع دول العالم؛ مما يعكس الحكمة والحنكة لولاة الأمر حفظهم الله حيث جعلوا للمواطن مكانة مرموقة في كل بلدان العالم.
وبيّن أن هذا اليوم المجيد في تاريخ بلادنا المباركة مصدر للفخر والاعتزاز؛ حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- إيذانًا بانطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة.
وسأل الله تبارك وتعالى أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد علينا المناسبات السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
وأقيمت فعالية "مواهب نجومنا" استعرض فيها المشاركون مواهبهم الشعرية واللوحات الغنائية الوطنية التي تعبّر عن حبهم وولائهم للوطن المعطاء، إضافة إلى تقديم فنون العرضة السعودية ووصلات من فن السامري والفنون الشعبية الفلكلورية التي تعزز حب الوطن في نفوس المشاركين من ذوي الهمم.
وتوالت فقرات الحفل تِبَاعًا بمجموعة من الفقرات الترفيهية والألعاب والأهازيج الشعبية، علاوة على معرض مصاحب تحت مسمى "وطن داعم" احتوى على عدد من الأركان المتنوعة في الموقع لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم بهذه المناسبة السعيدة، واشتمل على عدد من أعمال الأسرة المنتجة من إعداد مستفيدات الجمعية؛ كالأطباق الشعبية والمشاريع الصغيرة والفن التشكيلي والأعمال اليدوية، وكذلك ركن للتسالي.
وتَضَمن المعرض المصاحب "ركن الطفل" بمشاركة أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة تخلله أنشطة تفاعلية للأطفال كالرسم على الوجه والتلوين لشعار اليوم الوطني والألعاب الهوائية وغيرها.
وعبّر المشاركون عن مشاعر الحب والولاء لوطنهم من خلال لوحة عملاقة شارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم.
بدوره قدّم المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الإدارة، تبرعًا قدره 40 ألف ريال، تم توزيعه على الأسر المنتجة بمعدل 5 آلاف ريال لكل أسرة مشاركة، حرصًا منه على دعم واستدامة مشاريع أسر حركية وتحسين جودة حياة المشاركات، والمساهمة بدفع عجلة التنمية ودعم مشاريع ريادة الأعمال التي تساهم بتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهن، ضمن مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.