21 ركنًا يخدم المرأة والطفل.. "اليوم العالمي للخدج" في فعالية من "ولادة الدمام"

وشملت الفعالية ركن الفحص المبكر لاعتلال شبكية العين، وركن وحدة العناية بالمواليد، وركن العناية المركزة لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى عناية طبية مكثفة من وقت الولادة حتى أول 28 يومًا من الحياة، إما لكونهم خدجًا ولدوا قبل 37 أسبوعًا من الحمل، أو لأن أوزانهم منخفضة عند الولادة "أقل من 2.5 كيلوغرام"، كما يستقبل حديثو الولادة المصابون بأمراض خطيرة، سواء ولادتهم مبكرة أو في وقتها.