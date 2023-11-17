21 ركنًا يخدم المرأة والطفل.. "اليوم العالمي للخدج" في فعالية من "ولادة الدمام"

نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، أمس الخميس، فعالية اليوم العالمي للأطفال الخدج، بمشاركة 21 ركنًا على مدى 3 أيام؛ وذلك في مجمع العثيم مول.
وأوضحت إدارة المستشفى أن الفعالية تطوعية خارج ساعات العمل الرسمي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الخديج؛ حيث يتم في الأركان توعية كافة أفراد المجتمع من خلال استعراض جميع الخدمات المقدمة إلى الأطفال المواليد قبل الأسبوع 37 من الحمل.
وتركز الأركان المشاركة على الرضاعة الطبيعية وأهميتها، والتوليد وأمراض النساء؛ من خلال التعريف بالولادة المبكرة والحمل عالي الخطورة الذي قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، وركن مركز إنعاش الطفل الذي يقدم طرق مساعدة الوالدين على التصرف الصحيح في حال توقف التنفس الجزئي أو الكامل، وركن برنامج فحص السمع والقلب لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الإعاقة السمعية وتشوهات القلب الخلقية.
وشملت الفعالية ركن الفحص المبكر لاعتلال شبكية العين، وركن وحدة العناية بالمواليد، وركن العناية المركزة لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى عناية طبية مكثفة من وقت الولادة حتى أول 28 يومًا من الحياة، إما لكونهم خدجًا ولدوا قبل 37 أسبوعًا من الحمل، أو لأن أوزانهم منخفضة عند الولادة "أقل من 2.5 كيلوغرام"، كما يستقبل حديثو الولادة المصابون بأمراض خطيرة، سواء ولادتهم مبكرة أو في وقتها.
وبينت إدارة المستشفى أن الأركان المشاركة تضمنت ركن التطعيمات، وركن التنفس الصناعي، وركن التغذية، وركن مكافحة العدوى، وركن قسم حماية المواليد، وركن البرنامج الوطني للاضطراب التنموي والسلوكي، مشيرة إلى أهمية إكساب كافة أفراد المجتمع المعرفة اللازمة لجميع ما يتعلق بالطفل الخديج، وكيفية التصرف من خلال التوعية والتثقيف من المختصين في هذا المجال.