"العثيم للاستثمار": بنية تحتية رقمية فريدة لضمان جودة وخدمة استثنائية

وتعليقًا على ذلك قال الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي للشركة: "نؤمن في العثيم للاستثمار بأهمية التكنولوجيا في تحقيق التميز في جميع مجالات عملنا؛ ولذلك استثمرنا في بنية تحتية رقمية متقدمة، تهدف إلى دمج عملياتنا الإقليمية بسلاسة، وضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في جميع الدول التي نعمل بها".