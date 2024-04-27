"العثيم للاستثمار": بنية تحتية رقمية فريدة لضمان جودة وخدمة استثنائية

تركز شركة العثيم للاستثمار بصورة دقيقة على الاستثمار في البنى التحتية الرقمية بصورة احترافية هادفةً بذلك إلى دمج العمليات الإقليمية بسلاسة عبر الدول التي تعمل بها، وهي (المملكة العربية السعودية، مصر وعُمان).
وتتيح هذه البنية التحتية للشركة ضمان الجودة العالية والخدمة المتسقة لعملائها في جميع الدول، من خلال توظيف الأدوات الرقمية لتحليل السوق، ودراسة الجمهور، وتفعيل الإدارة التشغيلية.
وتعليقًا على ذلك قال الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي للشركة: "نؤمن في العثيم للاستثمار بأهمية التكنولوجيا في تحقيق التميز في جميع مجالات عملنا؛ ولذلك استثمرنا في بنية تحتية رقمية متقدمة، تهدف إلى دمج عملياتنا الإقليمية بسلاسة، وضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائنا في جميع الدول التي نعمل بها".
وأضاف: "تتيح لنا هذه البنية التحتية تحليل السوق، ودراسة الجمهور بشكل دقيق؛ وهو ما يساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان التوسع، وكيفية تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، كل بما يناسبه".
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية "العثيم للاستثمار" للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز ميزتها التنافسية في السوق.
يُذكر أن "العثيم للاستثمار" تُعدُّ من كبرى الشركات في المجالات الأكثر نشاطًا في المملكة، وتتميز بتنوعها الاستثماري؛ إذ يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية – الفنادق - الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما - الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها).
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة تشمل العديد من المشروعات ذات الوجهات المتكاملة موزعة على مناطق المملكة، بتكلفة تزيد على ١٥ مليار ريال.