نيشنز أوف سكاي تطلق الجزيرة الأولى من مشروع “جريان نيشنز أوف سكاي” الفاخر على ضفاف النيل بمدينة الشيخ زايد

وتتميز مدينة “جريان” بأنها أول مدينة بيئية سكنية في مصر، حيث تشكل المساحات الخضراء 30% من المخطط العام، بينما تصل المساحات المفتوحة إلى 50%. وتضم المدينة مرافق متكاملة تشمل: مرسى يخوت، كورنيش للنزهة، 11 جزيرة للفيلات، مبانٍ سكنية مطلة على النيل، Island Wellness للصحة والرفاهية، ملعب جولف 18 حفرة، مراكز تجارية، مبانٍ إدارية، منشآت تعليمية، مستشفيات دولية، فنادق فاخرة، منطقة اقتصادية خاصة، مدينة ترفيهية وإعلامية، إضافة إلى 6 أبراج بارتفاع 260 مترًا لتكون ثاني أعلى أبراج في مصر وأفريقيا.