نيشنز أوف سكاي تطلق الجزيرة الأولى من مشروع “جريان نيشنز أوف سكاي” الفاخر على ضفاف النيل بمدينة الشيخ زايد

أعلنت شركة نيشنز أوف سكاي عن إطلاق الجزيرة الأولى من مشروعها السكني الفاخر “جريان نيشنز أوف سكاي” الواقع على ضفاف نهر النيل بمدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة، على مساحة تمتد إلى 92 فدانًا تضم 500 فيلا فاخرة كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تبدأ من 186 وحتى 1000 متر مربع، لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن الخصوصية المطلقة ومستويات فاخرة من جودة الحياة. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على معايير عالمية في الاستدامة، وتقدم تجربة عيش راقية ترتقي إلى أعلى المستويات.
وبالتزامن مع الإطلاق، تشارك الشركة في معرض سيتي سكيب الرياض 2025 خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، لإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على تفاصيل المشروع ووحداته الفاخرة ومزاياه النوعية. ويقع المشروع داخل مدينة “جريان” الممتدة على 2200 فدان، والمتميزة بموقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة عن مطار سفنكس الدولي و20 دقيقة عن المتحف المصري الكبير، إضافة إلى اتصاله المباشر بمحور الشيخ زايد والطريق الدائري الأوسطي وشبكة طرق داخلية متطورة.
وأكد المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يجسد رؤية نيشنز أوف سكاي في بناء مجتمعات مستدامة تعتمد على الفخامة والتخطيط الذكي، وتوفر تجربة سكنية واستثمارية فريدة مبنية على الجودة والابتكار. كما أوضح أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو التوسع العمراني في إطار مشروع الدلتا الجديدة.
ويقدم المشروع خطط سداد مرنة تبدأ بمقدم 10% فقط، مقسمة إلى 5% عند التعاقد و5% بعد شهر، مما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وجاذبية. كما تلتزم الشركة بتسليم جميع الوحدات والمرافق خلال خمس سنوات كحد أقصى، وقد انتهت بالفعل من تنفيذ 64 فيلا ضمن المرحلة الأولى.
وتُعد الجزيرة الأولى أول منطقة مخصصة بالكامل للفيلات داخل مدينة جريان، حيث تم تصميمها وفق نظام المصاطب الهندسية المكون من أربع مصاطب بارتفاع 7 أمتار لكل مصطبة، مما يضمن حصول 90% من الفيلات على إطلالات بانورامية مفتوحة على المساحات الخضراء والمسطحات المائية.
وتتميز مدينة “جريان” بأنها أول مدينة بيئية سكنية في مصر، حيث تشكل المساحات الخضراء 30% من المخطط العام، بينما تصل المساحات المفتوحة إلى 50%. وتضم المدينة مرافق متكاملة تشمل: مرسى يخوت، كورنيش للنزهة، 11 جزيرة للفيلات، مبانٍ سكنية مطلة على النيل، Island Wellness للصحة والرفاهية، ملعب جولف 18 حفرة، مراكز تجارية، مبانٍ إدارية، منشآت تعليمية، مستشفيات دولية، فنادق فاخرة، منطقة اقتصادية خاصة، مدينة ترفيهية وإعلامية، إضافة إلى 6 أبراج بارتفاع 260 مترًا لتكون ثاني أعلى أبراج في مصر وأفريقيا.
وتعد نيشنز أوف سكاي المطور العام لمدينة جريان، وقد أسندت في المرحلة الأولى تطوير قطعتي أرض لشركتي بالم هيلز وماونتن فيو بهدف تسريع وتيرة التنمية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمدينة. كما تعمل الشركة على تطوير مساحات إضافية لضمان بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الرفاهية والاستدامة.
يُذكر أن شركة نيشنز أوف سكاي تأسست عام 2024 كواحدة من أبرز الشركات العقارية في مصر، معتمدة على فريق عالمي وشراكات استراتيجية، وتركز على تقديم حلول مبتكرة تبني مجتمعات معيشية متطورة راقية ومستدامة