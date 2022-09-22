"ابن محيا": ذكرى يوم مجيد وميلاد عصر جديد لدولة عظيمة

رفع اللواء ركن متقاعد غازي بن عساف بن محيا؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وكافة الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة.
وقال "ابن محيا" في كلمة بهذه المناسبة: في يوم الجمعة المبارك الموافق لـ23 سبتمبر 2022 تحلُّ علينا ذكرى غالية على قلوب الجميع؛ ألا وهي ذكرى يوم مجيد وميلاد عصر جديد، وهي ذكرى اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية الذي توحدت به البلاد الغالية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسس لبنتها ولمّ شتات قبائلها الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، شريعتها الإسلام وكتابها القرآن والسنة، ثم خلف من بعده في هذه المسيرة النيّرة أبناؤه البررة، رحمهم الله جميعًا، واليوم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطال الله في عمره وألبسه ثياب الصحة والعافية، واضعين جل اهتمامهم شعبَهم ودولتهم مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، مستمرين في بناء ما أسسه المؤسس من خططٍ استراتيجية لبناء دولة تضاهي دول العالم بكل معايير التقدم والرقي، وها نحن اليوم ننعم بالرخاء والأمن والاستقرار والتطور الملموس، وذلك بفضل الله أولًا ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة؛ حيث حصلت هذه الدولة المباركة مكانًا مرموقًا، كما كرست جهدها في الجانب العلمي الذي قطفت بعضًا من ثماره في الشهر الماضي عندما تم تصنيف 7 جامعات سعودية ضمن تصنيفات جامعة QS العالمية، واحتلّت جامعة الملك عبدالعزبز الترتيب الأول على مستوى الجامعات العربية، والـ143 عالميًّا، واحتلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات العربية والمرتبة الـ186 عالميًّا، وغيرها 5 جامعات أخرى أخذت نصيبها ضمن هذا التصنيف العالمي، وغيرها الكثير والكثير.
وأضاف: الجميع يعلم أن ذلك لم يتأتَّ إلا بالسياسة المتوازنة والتخطيط السليم من قبل هذه القيادة الحكيمة، ووضع استراتيجية الدولة ومستقبلها نصب أعينهم وتحت نظام المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس السياسي والأمني، وبذل الجهد الجهيد من قبلهم ومن قبل المخططين والمنفذين لتوجيهاتهم السديدة وشعبها الوفيّ، الذي من حقه أن يفخر بهذه القيادة المباركة، ويبذل الغالي والنفيس للارتقاء بهذا الوطن تحت توجيهات ملكنا الغالي وسمو ولي عهده.