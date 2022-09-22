"ابن محيا": ذكرى يوم مجيد وميلاد عصر جديد لدولة عظيمة

وقال "ابن محيا" في كلمة بهذه المناسبة: في يوم الجمعة المبارك الموافق لـ23 سبتمبر 2022 تحلُّ علينا ذكرى غالية على قلوب الجميع؛ ألا وهي ذكرى يوم مجيد وميلاد عصر جديد، وهي ذكرى اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية الذي توحدت به البلاد الغالية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسس لبنتها ولمّ شتات قبائلها الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، شريعتها الإسلام وكتابها القرآن والسنة، ثم خلف من بعده في هذه المسيرة النيّرة أبناؤه البررة، رحمهم الله جميعًا، واليوم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطال الله في عمره وألبسه ثياب الصحة والعافية، واضعين جل اهتمامهم شعبَهم ودولتهم مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، مستمرين في بناء ما أسسه المؤسس من خططٍ استراتيجية لبناء دولة تضاهي دول العالم بكل معايير التقدم والرقي، وها نحن اليوم ننعم بالرخاء والأمن والاستقرار والتطور الملموس، وذلك بفضل الله أولًا ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة؛ حيث حصلت هذه الدولة المباركة مكانًا مرموقًا، كما كرست جهدها في الجانب العلمي الذي قطفت بعضًا من ثماره في الشهر الماضي عندما تم تصنيف 7 جامعات سعودية ضمن تصنيفات جامعة QS العالمية، واحتلّت جامعة الملك عبدالعزبز الترتيب الأول على مستوى الجامعات العربية، والـ143 عالميًّا، واحتلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات العربية والمرتبة الـ186 عالميًّا، وغيرها 5 جامعات أخرى أخذت نصيبها ضمن هذا التصنيف العالمي، وغيرها الكثير والكثير.