ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس البرازيل

حضر جلسة المباحثات الرسمية: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل بن إبراهيم غلام.