"كلية الملك فهد الأمنية" تستضيف المؤتمر الـ13 لاتحاد أكاديميات الشرطة بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تستضيف كليةُ الملك فهد الأمنية، فعاليات المؤتمر الـ"13" للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي"، وندوة المجتمع والأمن في دورتها الـ"9" تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني"، خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر 2024م، وذلك بفندق "الإنتركونتيننتال" في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.