"أمير الشرقية" يرعى الحفل السنوي لجمعية "بناء" ويكرم الداعمين وشركاء النجاح

جدير بالذكر أن الجمعية تأسست في عام ٢٠١٠م وهي متخصصة في رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وبناء شخصياتهم وتمكينهم، ولها سجل حافل بالإنجازات وحصلت على أكثر من ١٣ جائزة دولية وإقليمية ومحلية ومن أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كما حظيت بتكريم خادم الحرمين الشريفين في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية (المركز الأول)، إضافة إلى جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي .