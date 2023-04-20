"أمانة المدينة المنورة" تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بعيد الفطر المبارك

وعملت "الأمانة" على إعداد برنامج متكامل يُراعى فيه تضمين العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وفق مفهوم المشاركة المجتمعية الذي يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمر مع المجتمع، وإبراز الثقافة المدينية، وتفعيل الشراكات مع سائر القطاعات ذات العلاقة، تحقيقًا لمبدأ التكامل الجوهري في مثل هذه المناسبات الاجتماعية.