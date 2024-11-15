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السعودية تستعرض ريادتها في المواصفات الجيومكانية في اجتماع المنظمة الدولية للمعايير بأستراليا

الهيئة العامة للمساحة تُقدِّم مسودة مواصفات وطنية بمشاركة خبراء عالميين بمدينة سيدني
السعودية تستعرض ريادتها في المواصفات الجيومكانية في اجتماع المنظمة الدولية للمعايير بأستراليا
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ترأست الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفد السعودية المشارك في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC 211)، خلال الفترة 15-11 نوفمبر 2024م بمدينة سيدني الأسترالية.

واستعرض وفد السعودية خلال الاجتماع مسودة مواصفات بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في المواصفات الجيومكانية على الصعيد العالمي، وبمشاركة رئيس اللجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC 211) بيتر بارسلو؛ وذلك امتدادًا لما قامت به "الجيومكانية" في إطار المهام المنوطة بها لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المنظمة الدولية للمعايير

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