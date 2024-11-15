السعودية تستعرض ريادتها في المواصفات الجيومكانية في اجتماع المنظمة الدولية للمعايير بأستراليا

واستعرض وفد السعودية خلال الاجتماع مسودة مواصفات بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في المواصفات الجيومكانية على الصعيد العالمي، وبمشاركة رئيس اللجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC 211) بيتر بارسلو؛ وذلك امتدادًا لما قامت به "الجيومكانية" في إطار المهام المنوطة بها لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.