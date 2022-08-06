بعد عام من الانتظار.. "اليامي" يطالب بسرعة إنشاء "المظلات الشجرية"

وعن مواصفات الأشجار، يقول "اليامي": "المبادرة كانت واضحة ووضعت مواصفات تحقق أهداف الناس وأهداف الأمانات من بينها ألا يتجاوز طولها ثلاثة أمتار، ولا تضر بالمظهر الجمالي للأحياء، ولا تعيق الحركة المرورية، وتنفذ في شوارع لا يقل عرضها عن 15 مترًا، وأن تكون طولية وملاصقة لجدار السكن. تنفيذ هذه المبادرة سينهي قصة عمرها عشرات الأعوام، وستقضي على عشوائية تركيب المظلات أمام المنازل التي لم تتم فيها مراعاة عدم تأثير هذه المظلات في المنظر العام للحي، أو التأثير في سلامة المشاة من عابري الطريق، إلى جانب أن هذه المظلات تسبب أيضًا حدوث بعض الخلافات الشخصية بين الجيران".