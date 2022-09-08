والد "شموع صامطة" يكشف مستجدات الإجراءات الطبية بعد حادثة بتر إصبعها

كشف والد الطالبة شموع محمود عريشي عن الإجراءات الطبية التي تقررت لها بعد حادث البتر التي تعرضت لها بسبب باب الفصل بمدرستها التابعة لمكتب تعليم صامطة.
وقال إن مستشفى الملك فهد بجازان قرر إجراء عملية جراحية لبتر جزء من العظم المتضرر وتجميل للإصبع يوم الأحد القادم.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنها تقوم باستكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، عطفاً على الحادثة التي تعرضت لها طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأدت إلى بتر جزء من إصبعها.
وتفصيلاً، قالت الإدارة: مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه حيث قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قبل الموجهة الصحية ثم تم نقلها لمستشفى الموسم العام والذي قام بدوره بإحالتها لمستشفى الملك فهد في الوقت الذي يقوم تعليم جازان باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضح والد الطالبة شموع محمود عريشي أن ابنته أصيبت إصابة بالغة تمثلت في بتر جزء من إصبعها بسبب باب الفصل، متعجباً من عدم وجود مانع الارتداد في باب الفصل حفاظاً على سلامة الطالبات، معتبراً ذلك تقصيراً وإهمالاً في أدوات السلامة، مطالباً بفتح تحقيق في القضية وعلاج طفلته في مستشفى متقدم قادر على ترميم الإصبع بشكل عاجل.