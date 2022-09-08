والد "شموع صامطة" يكشف مستجدات الإجراءات الطبية بعد حادثة بتر إصبعها

وتفصيلاً، قالت الإدارة: مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه حيث قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قبل الموجهة الصحية ثم تم نقلها لمستشفى الموسم العام والذي قام بدوره بإحالتها لمستشفى الملك فهد في الوقت الذي يقوم تعليم جازان باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات.