"النيابة العامة": يُعد الغذاء مغشوشًا إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله

وتفصيلاً قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُعد الغذاء مغشوشًا إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقًا للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وإذا نزع أي من مكوناته أو أجرى أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموحًا بها وفقًا للوائح الفنية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى تقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن".