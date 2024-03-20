مستهلكون يطالبون ببيع المواشي بالوزن.. والبيئة: نحرص على زيادة المعروض بالسوق

وأشار إلى أن واردات الماشية من الخارج، تساهم في تحقيق الوفرة، وسد النقص بالأسواق المحلية؛ حيث تسمح الوزارة باستيراد المواشي الحية إلى المملكة من العديد من دول العالم، وتعمل على تسهيل إجراءات انسيابها وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية المعتمدة، ومع بداية هذا العام تم استيراد نحو (1,8) ملايين رأس من الماشية الحية، مما يسهم في زيادة العرض بالأسواق، وإتاحة خيارات عديدة للطلب والشراء بأسعارٍ مناسبة، ويتوقع ارتفاع أعداد الماشية المستوردة خلال الفترة المقبلة.