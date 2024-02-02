شاهد.. اكتمال وصول الدفعة الثانية لعام 2024 من ضيوف برنامج العمرة والزيارة للمدينة المنورة

اكتمل وصول ضيوف الدفعة الثانية لعام 2024 إلى المدينة المنورة من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، الذين صدر أمره الكريم ــ حفظه الله ــ باستضافتهم، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ووصل صباح اليوم الجمعة آخر وفود ضيوف البرنامج، الذي يضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي البرنامج.
وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
وتضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة مستمرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في دفعاته الخمس عشرة السابقة، قد استضاف 3250 معتمراً ومعتمرة، من المسلمين حول العالم.