أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار "البحر الأحمر الدولي"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية.
ويُعد هذا التطور محطة استراتيجية جديدة تسهم في ربط القارة الأوروبية بساحل البحر الأحمر السعودي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية قطاع السياحة.
ويتيح الخط الجديد للمسافرين الأوروبيين الوصول المباشر إلى وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، والاستمتاع بتجارب سياحية متميزة تجمع بين الفخامة والطبيعة، سواء عبر متنزه "بي أوند" أو من خلال مرافق المطار المصممة وفق معايير عالمية مستوحاة من البيئة المحلية.
وجرى تدشين الخط الجديد خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات "قمة السياحة العالمية TOURISE" في الرياض، ما يعكس روح التعاون بين الشركاء في قطاع السياحة السعودي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية"، جون باغانو، أن إطلاق هذا الخط يمثل لحظة تحول مهمة في مسيرة الشركة نحو مزيد من الارتباط بالعالم، ويجسد التزامها بتقديم تجارب سياحية مبتكرة.
وتضم وجهة "البحر الأحمر" حاليًا تسعة فنادق تستقبل الزوار، إضافة إلى "منتجع ثول الخاص" قبالة ساحل جدة. كما تستعد وجهة "أمالا" لافتتاح ستة منتجعات عالمية في مرحلتها الأولى، إلى جانب نادٍ لليخوت، ومعهد الحياة البحرية "كوراليوم"، ومارينا متطورة، وقرية مارينا، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.