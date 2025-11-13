وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار "البحر الأحمر الدولي"

وتضم وجهة "البحر الأحمر" حاليًا تسعة فنادق تستقبل الزوار، إضافة إلى "منتجع ثول الخاص" قبالة ساحل جدة. كما تستعد وجهة "أمالا" لافتتاح ستة منتجعات عالمية في مرحلتها الأولى، إلى جانب نادٍ لليخوت، ومعهد الحياة البحرية "كوراليوم"، ومارينا متطورة، وقرية مارينا، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.