أمير الباحة يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ويوجّه برفع حالة الاستعداد

تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مؤكّدًا على جميع القطاعات الحكومية والأمنية تطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، مشدّدًا على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، لا سمح الله.