أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنوياً في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.