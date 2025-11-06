شركة تعبئة المياه الصحية "نوڤا" تتعاون مع "شركة التنفيذي" للارتقاء بتجربة السفر الفاخر في المملكة

أعلنت شركة تعبئة المياه الصحية، المالكة للعلامة التجارية "مياه نوڤا"، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة التنفيذي، المزود الأول لخدمات صالات كبار الشخصيات في مطارات المملكة العربية السعودية، بهدف الارتقاء بتجربة السفر الفاخر وتقديم خدمات ضيافة متميزة للمسافرين.
وبموجب الاتفاقية، ستكون "مياه نوڤا" العلامة التجارية المعتمدة لتقديم المياه في جميع صالات التنفيذي البالغ عددها 27 صالة في مختلف مناطق المملكة.
تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الشركتين، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز جودة الخدمات والاهتمام بتجربة المسافرين. وسيتمكن ضيوف الصالات من الاستمتاع بمياه نوڤا الفاخرة بمختلف أنواعها "العادية والفوّارة".
وفي تعليق له على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تعبئة المياه الصحية السيد سليمان سردار سيهانلي: "يسعدنا التعاون مع شركة التنفيذي لإطلاق هذه الشراكة المميزة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من إعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر في المملكة العربية السعودية، عبر مرافقة مياه نوڤا للمسافرين في كل مراحل رحلتهم."
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة التنفيذي المهندس محمد بن سلامة الهمش: "مهمتنا هي إثراء كل جانب من جوانب تجربة السفر لضيوفنا، ويتيح لنا التعاون مع شركة تعبئة المياه الصحية المالكة للعلامة التجارية (مياه نوڤا) تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم تجربة انتعاش فريدة وحصرية في جميع صالاتنا."