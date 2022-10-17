العثيم يشيد بخطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى

وبيّن العثيم، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين "أيّده الله" حمل رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والمحلية وأكّد ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ تأسيسها عام 1727م، وتوحيدها على يدَي جلالة الملك عبد العزيز "يرحمه الله" منذ ما يزيد على تسعين عاماً .