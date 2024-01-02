"هيئة النقل" تنال جائزة رواد الاستحقاق المحاسبي.. لإتمامها مشروع التحول المحاسبي بـ 100%

وأكدت الهيئة أن الإنجاز البارز يتمثل في إتمام مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بنسبة 100%، وإصدار تقارير مالية للعام 2022م معتمدة من مراجع حسابات خارجي، تزامنًا مع إعدادها لسجل أصول مكتمل، الأمر الذي مكَّن الهيئة من الحصول على الوسام الذهبي في جائزة رواد الاستحقاق المحاسبي على مستوى الهيئات، مما يعكس الجودة العالية والمهنية الرفيعة التي تحرص الهيئة على تحقيقها.