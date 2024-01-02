"هيئة النقل" تنال جائزة رواد الاستحقاق المحاسبي.. لإتمامها مشروع التحول المحاسبي بـ 100%

حصدت الهيئة العامة للنقل جائزة رواد الاستحقاق المحاسبي وحصولها على الوسام الذهبي على مستوى الهيئات، وهي جائزة تمنحها وزارة المالية نتيجة لجهود الهيئة الدؤوبة في تحقيق التحول الكامل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعد إنجازًا بارزًا في سياق الأهداف الاستراتيجية للمملكة ضمن رؤية 2030.
وأكدت الهيئة أن الإنجاز البارز يتمثل في إتمام مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بنسبة 100%، وإصدار تقارير مالية للعام 2022م معتمدة من مراجع حسابات خارجي، تزامنًا مع إعدادها لسجل أصول مكتمل، الأمر الذي مكَّن الهيئة من الحصول على الوسام الذهبي في جائزة رواد الاستحقاق المحاسبي على مستوى الهيئات، مما يعكس الجودة العالية والمهنية الرفيعة التي تحرص الهيئة على تحقيقها.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي في ظل سعيها المستمر، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية، نحو تحقيق عملية التحول المحاسبي، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحول جميع الجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وتضمنت استراتيجية التحول تبني منهجية شاملة، تستند إلى تطبيق معايير المحاسبة الحكومية بشكل كامل، حيث شملت الانتقال التدريجي للجهات الحكومية المشمولة بموازنة الدولة إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مع تأكيد أن مسؤولية التحول تقع على عاتق الجهات الحكومية نفسها، فيما يتمثل دور وزارة المالية في تقديم الدعم والإشراف.
يذكر أن مشروع التحول المحاسبي صدر بموجب الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وتولت اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية، التي يرأسها معالي وزير المالية، الإشراف على تنفيذ هذا المشروع.