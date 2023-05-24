2060 الزراعية تكمل دائرة التشغيل بالتوقيع مع الغصون الخضراء

وقعت شركة 2060 الزراعية اتفاقية مع شركة الغصون الخضراء وذلك لاستكمال مسار الزراعة المائية في المشروع بعد مسار العيادات البيطرية ومسار تربية المواشي.
حيث تلتزم بموجب العقد شركة الغصون الخضراء بتوريد وتركيب 20 صالة زراعية متخصصة في مجال الزراعة المائية "الأكوابونيك" وذلك في مدة تنفيذ 6 أشهر.
وقد حضر التوقيع الذي كان في مقر شركة معنا للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة 2060 الزراعية وقد مثّل شركة الغصون الخضراء الأستاذ حمود بن عبدالله السبيعي مدير عام الشركة.
الجدير بالذكر أن شركة 2060 بمختلف مساراتها تعتزم إطلاق المشروع إلى حيز التشغيل بنهاية العام 2023.