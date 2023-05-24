2060 الزراعية تكمل دائرة التشغيل بالتوقيع مع الغصون الخضراء

وقد حضر التوقيع الذي كان في مقر شركة معنا للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة 2060 الزراعية وقد مثّل شركة الغصون الخضراء الأستاذ حمود بن عبدالله السبيعي مدير عام الشركة.