شركة ميرك وجمعية طب الإنجاب وعلم الأجنة تطلقان حملة "أمل الأمومة" لتوعية المجتمع بالصحة الإنجابية

وقد صرح الأستاذ ياسر الحاقان الرئيس التنفيذي لشركة ميرك في السعودية، عن سعادته بالتعاون مع الجمعية لإطلاق هذه الحملة التي تتماشى مع رؤية ميرك التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر من خلال تقديم الدعم والوعي بطرق مبتكرة ومتعددة، مشيرًا إلى أن ميرك تهتم بالمساهمة بشكل فعال في تعزيز وتحفيز قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بفضل دعمها وتشجيعها لحلول الرعاية الصحية المتخصصة والمبتكرة المستندة إلى أحدث الأبحاث، مما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات المرضى في المملكة، والمساهمة في توفير حياة أفضل للمواطن السعودي والمقيم على حد سواء، ومنها حملة "أمل الأمومة".