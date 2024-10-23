"المساحة الجيولوجية" تحتفي بمرور ربع قرن من إنجازاتها في "الجيولوجيا والتعدين"

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيولوجية، أفاد بأن الهيئة عززت الوعي المجتمعي بمفهوم المخاطر الجيولوجية وأنواعها، ومدى تأثيرها على البيئة والمجتمع، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المختصون من الهيئة في التعامل مع هذه المخاطر والحد من آثارها السلبية والحلول المستدامة والفعالة لمواجهتها، كما لعبت دورًا هامًّا بخصوص مياه زمزم، في متابعة ديمومة مياه زمزم من خلال متابعتها بشكل مستمر وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب؛ منوهًا بأن الهيئة تميزت خلال 25 عامًا بتفعيلها للشراكات التي أبرمتها محليًّا ودوليًّا؛ مما عزز مواكبتها ونجاحها على المستويين الدولي والمحلي.