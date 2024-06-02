"القيادة" تهنئ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في الكويت

وقال سمو ولي العهد: يسرني بمناسبة تعيين سموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني على هذه الثقة، وأطيب التمنيات الأخوية لسموكم بالعون والتوفيق، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.