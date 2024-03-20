المطرية العاشرة حاضرة.. "الحصيني": اليوم آخر أيام فصل الشتاء فلكياً وغداً أول الربيع

وأضاف "الحصيني"؛ وفقاً للنماذج العددية للطقس، فقد شهدت الأجواء انخفاضاً في درجات الحرارة في معظم المناطق عن الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء 1445/9/10هـ الساعة السادسة، أجواء من تميل للبرودة إلى باردة فجراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه ووسط وجنوب الخليج العربي من لطيفة إلى معتدلة، وأقل حرارة فجر اليوم الأربعاء كانت طريف ست درجات مئوية، والأعلى في جازان (30) درجة مئوية، بينما سجّلت الرياض (17) درجة مئوية والمدينة المنوّرة (14) درجة مئوية.