المطرية العاشرة حاضرة.. "الحصيني": اليوم آخر أيام فصل الشتاء فلكياً وغداً أول الربيع
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم هو آخر أيام فصل الشتاء فلكياً وغداً أول الربيع في نصف الكرة الشمالي ومنها المملكة.
وأضاف "الحصيني"؛ وفقاً للنماذج العددية للطقس، فقد شهدت الأجواء انخفاضاً في درجات الحرارة في معظم المناطق عن الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء 1445/9/10هـ الساعة السادسة، أجواء من تميل للبرودة إلى باردة فجراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه ووسط وجنوب الخليج العربي من لطيفة إلى معتدلة، وأقل حرارة فجر اليوم الأربعاء كانت طريف ست درجات مئوية، والأعلى في جازان (30) درجة مئوية، بينما سجّلت الرياض (17) درجة مئوية والمدينة المنوّرة (14) درجة مئوية.
وتوقّع "الحصيني"؛ هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة أو أعلى من المتوسط قليلاً على أجزاءٍ من الشرقية، وساحل وسط البحر الأحمر، وجنوب منطقة الرياض من المملكة خلال اليوم، بعدما شهدت سماء البلاد اليوم حالة غائمة جزئياً على أجزاءٍ من الشرقية وجنوب الرياض، وأجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان وشرقها مع أمطارٍ على أجزاءٍ من الشرقية.
وأضاف "الحصيني"؛ أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ، وهي في المجمل متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على: الشرقية والباحة وعسير وجازان وشرقها، في الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ.