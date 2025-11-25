الندوة العالمية تطلق قافلتها الجراحية السابعة للعيون بنيجيريا وتُجري 85 عملية في يومها الأول

أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي قافلتها الجراحية السابعة للعيون في المستشفى التعليمي بولاية كيبي على الحدود النيجيرية، ضمن جهودها لخدمة المجتمعات المحتاجة في إفريقيا.
يضم الفريق الطبي 7 أطباء متخصصين ويستهدف إجراء 1000 عملية، وتقديم 600 نظارة طبية، وتوفير الدواء المجاني لـ 2000 مريض.
شهد اليوم الأول إنجازًا كبيرًا بتنفيذ 85 عملية ناجحة، مما يعكس الاحتياج الشديد للخدمة وكفاءة الفريق الطبي.
وأشاد مدير مكتب الندوة، هشام عبدالسلام، بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حول العالم في مجالات الإغاثة والتنمية وتحسين جودة الحياة.