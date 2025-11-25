الندوة العالمية تطلق قافلتها الجراحية السابعة للعيون بنيجيريا وتُجري 85 عملية في يومها الأول

أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي قافلتها الجراحية السابعة للعيون في المستشفى التعليمي بولاية كيبي على الحدود النيجيرية، ضمن جهودها لخدمة المجتمعات المحتاجة في إفريقيا.