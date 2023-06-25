"مدخلي" يقف على مبادرات كشافة وزارة التعليم لخدمة ضيوف الرحمن

ثمَّن محمد بن أحمد مدخلي، المدير العام للتعليم بمكة المكرمة، جهود ومهام كشافة وزارة التعليم، ممثلة بمركز بادر الكشفي بتعليم مكة المكرمة.
وقد زار المدير العام، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي، والقادة الكشفيون، مواقع الكشافة في الحرم المكي الشريف، ومسارات المساندة لقوة أمن الحرم المكي الشريف، ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين.
ووقف "المدخلي" في جولته الميدانية على 13 فِرقة كشفية (كشافون وفتيات)، يشارك بها 200 كشاف وفتاة و25 قائدًا وقائدة في مواقع عدة داخل المسجد الحرام، وقدم شكره وتقديره لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.