"مدخلي" يقف على مبادرات كشافة وزارة التعليم لخدمة ضيوف الرحمن

ووقف "المدخلي" في جولته الميدانية على 13 فِرقة كشفية (كشافون وفتيات)، يشارك بها 200 كشاف وفتاة و25 قائدًا وقائدة في مواقع عدة داخل المسجد الحرام، وقدم شكره وتقديره لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.