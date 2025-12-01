شنايدر إلكتريك تستعرض أحدث تقنيات أتمتة الطاقة والتحول الرقمي في معرض التحول الصناعي 2025 بالرياض

* تسلط شنايدر إلكتريك الضوء خلال مشاركتها على أحدث حلول الأتمتة لتعزيز كفاءة العمليات في القطاع الصناعي السعودي
* مشاركة شنايدر إلكتريك تؤكد على الابتكار ودعم مسيرة التحول الصناعي في المملكة وتبني تقنيات حديثة تدعم بناء منظومة إنتاجية أكثر ذكاءً وكفاءة
في خطوة جديدة لدعم مسيرة النمو الصناعي بالمملكة العربية السعودية، شاركت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في مجال التحول الرقمي وإدارة الطاقة والأتمتة، في معرض التحول الصناعي Saudi Industrial Transformation 2025 الذي انطلقت أعماله من 1 إلى 3 ديسمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تستهدف هذه المشاركة تسليط الضوء على أحدث حلول الأتمتة الصناعية التي تقدمها الشركة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات في القطاع الصناعي السعودي.
وتؤكد شنايدر إلكتريك من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تطوير حلول وتقنيات تعزز الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتزيد من مرونتها، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة أن المعرض يعتبر منصة رئيسية تجمع العملاء والشركاء الصناعيين للاطلاع على حلول مبتكرة وبناء شراكات جديدة ومناقشة مستقبل الصناعة في المملكة، مما يرسخ دور الشركة كشريك استراتيجي في رحلة التحول الصناعي.
وخلال المعرض، استعرضت شنايدر إلكتريك مجموعة متكاملة من التقنيات المتقدمة في الأتمتة والتحول الرقمي، من بينها منصة AVEVA لمركز العمليات الموحد للقطاع الصناعي (Schneider AVEVA Software (UOC) for Manufacturing) التي توفر رؤية شاملة وتحكمًا لحظيًا في العمليات الصناعية، مما يمكّن قطاعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومنتجات العناية الشخصية من تطبيق مفهوم التصنيع الذكي بكفاءة أعلى. كما قدمت الشركة حلول وبرمجيات منصة EcoStruxure Automation Expert، وهو الجيل الجديد من أنظمة الأتمتة المعتمدة على البرمجيات، والذي صُمم لتمكين المصانع من العمل بمرونة أكبر وتطوير عملياتها بكفاءة عالية مع قابلية التوسع والتطوير المستقبلية. وعرضت الشركة أيضًا منظومة EcoStruxure Machine التي توفر حلولاً متكاملة تساعد على تحسين أداء الماكينات وزيادة الإنتاجية ورفع موثوقية التشغيل عبر توظيف تقنيات ذكية متصلة. كما سلطت الشركة الضوء على حلول التحول الرقمي الصناعي التي تعتمد على البيانات والتحليل المتقدم لدعم اتخاذ القرار وتعزيز المرونة التشغيلية وتسريع الأتمتة الذكية داخل المصنع.
وتعليقًا على المشاركة، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن وباكستان والبحرين قائلاً:
"نفخر في شنايدر إلكتريك بدورنا المحوري في دعم مسيرة التحول الصناعي التي تقودها المملكة العربية السعودية.
وتأتي مشاركتنا في معرض التحول الصناعي 2025 لتؤكد التزامنا الراسخ بتقديم أحدث حلول الأتمتة والتحول الرقمي التي تمكّن المصانع من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز مرونتها وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة.
فالتقنيات الرقمية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعية أكثر تطورًا واستعدادًا للمستقبل." وأضاف: " نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الصناعي السعودي لتطبيق حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع التحول نحو عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة.
وباعتبارنا شريكًا استراتيجيًا للمملكة منذ أكثر من 44 عاماً، نلتزم بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وتطبيق تقنيات متقدمة تعزز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، ونواصل الاستثمار في حلول تسهّل على المصانع مواجهة تحديات المستقبل وتعزيز فرص النمو المستدام."
وفي إطار التزامها المتواصل بتسريع أهداف الاستدامة وتمكين عملائها وشركائها من تبنّي أجندة الاستدامة وتطبيقها بفعالية، استعرضت شنايدر إلكتريك خدماتها الاستشارية المتخصصة عبر منصة EcoStruxure Resource Advisor . وتساعد هذه المنصة الشركات الصناعية على تحسين استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة العمليات، وتحقيق أهداف استدامة قابلة للقياس من خلال نهج شامل قائم على البيانات، كما توفر إرشادات دقيقة تمكّن العملاء من تسريع مساراتهم نحو الاستدامة، وقياس الأثر، وتحسين البصمة البيئية.
من جانبها، صرحت إيسين جول، نائب الرئيس للقطاع الصناعي في شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية، وباكستان، واليمن، والبحرين، قائلة: "تأتي حلولنا الرقمية مثل منصات وبرمجيات AVEVA و EcoStruxure لتشكل العمود الفقري للثورة الصناعية الذكية، حيث توفر رؤية شاملة وتحكمًا لحظيًا في العمليات، وتمكّن القطاع الصناعي من تحسين الأداء، زيادة المرونة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي الذكي والمستدام. نحن ملتزمون بدعم شركائنا وعملائنا لتحقيق أقصى كفاءة للعمليات التشغيلية، وتعزيز الاستدامة بما يسهم في بناء قطاع أكثر ابتكارًا وتنافسية في المملكة".
كما قال أسيد فقيه، المدير التنفيذي لقطاع النفط والغاز والعملاء المميزين في شركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية، وباكستان، واليمن، والبحرين: "يمثل التحول الرقمي والأتمتة المتقدمة في الصناعات الحيوية محورًا أساسيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية. كشريك استراتيجي، نعمل في شنايدر إلكتريك جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتطبيق حلول مبتكرة تمكّنهم من تشغيل مرافقهم بأعلى مستويات الدقة والموثوقية، مع دعم تحقيق أهداف الاستدامة والاستعداد لمتطلبات المستقبل الصناعي المتطور."
تعكس مشاركة شنايدر إلكتريك في المعرض تركيز الشركة على الابتكار ودعم مسيرة التحول الصناعي في المملكة، وتعزيز مكانتها كأكثر الشركات العالمية ذات طابع محلي ريادتها في مجال الأتمتة والطاقة المستدامة. كما تؤكد هذه المشاركة دور الشركة المحوري في تمكين القطاع الصناعي السعودي من تبني تقنيات حديثة تدعم بناء منظومة إنتاجية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، وتسهم في تحويل الرؤية الصناعية للمملكة إلى واقع ملموس وتقدم مستدام في إطار رؤيتها 2030.