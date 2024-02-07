"الجوازات" تستعرض نموذج الممر الذكي في المنافذ الدولية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، نموذج الممر الذكي في المنافذ الدولية، بوصفه أحد الحلول الرقمية المستقبلية التي تقدمها الجوازات لتسهيل حركة المسافرين، وإثراء تجربتهم.
وتشارك وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز منظومة الأمن الداخلي، وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.
كما واصلت المديرية العامة للجوازات أعمالها في إنهاء إجراءات ضيوف معرض الدفاع العالمي، عبر منصاتها في مطار المعرض المخصصة لإنهاء إجراءات دخول وخروج الزائرين القادمين لحضور فعاليات معرض الدفاع المقام خلال الفترة (4-8 فبراير 2024)، الذي يقع في ملهم شمال مدينة الرياض.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها السعودية في تحسين تجربة الزوار والعارضين، وتسهيل دخولهم للعروض بشكل مباشر.