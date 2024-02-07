"الجوازات" تستعرض نموذج الممر الذكي في المنافذ الدولية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، نموذج الممر الذكي في المنافذ الدولية، بوصفه أحد الحلول الرقمية المستقبلية التي تقدمها الجوازات لتسهيل حركة المسافرين، وإثراء تجربتهم.