جازان.. انفجار قرحة في بطن مريض.. وفريق طبي ينقذ حياته

وبينت أن الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد استشاري الجراحة والدكتورة آلاء حكمي استشاري الجراحة والدكتور محمد سليم طبيب التخدير والدكتور عبدالحليم سليم قام باستئصال الثلث السفلي للمعدة والجزء الأول، وتوصيل الجزء المتبقي من المعدة بالأمعاء الدقيقة من خلف القولون المستعرض، وتوصيل الأمعاء الدقيقة لتصريف الإفرازات من القنوات الكبدية والبنكرياس؛ لتخفيف الضغط علي الإثني عشر وتنظيف السوائل والصديد، حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.