وزارة السياحة تغلق 40 مرفق ضيافة مخالفًا في عسير

وتؤكد الوزارة أنها ستطبق أشد العقوبات بحق من يزاول النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل إلى مبلغ مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو تطبيق العقوبتين معًا، كما تؤكد على ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.