"الاقتصاد" تطلق 3 برامج جديدة ضمن مبادرة تطوير الكوادر الوطنية

وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد أطلقت العام الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب "مبادرة تطوير الكوادر الوطنية"، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وتعزيزاً لأهداف الوزارة المتعلقة بدعم الشباب، وتنمية قدراتهم، وتفعيل دورهم، وتمكينهم من إعداد جيل قادم من القادة الاقتصاديين في المملكة.