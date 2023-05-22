وزير الشؤون الإسلامية يزور مدرستي "عمر بن الخطاب" و"الإمام ابن العربي المالكي" بطنجة

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، ضمن برنامج زيارته الحالية للمملكة المغربية، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم العتيق بمدينة طنجة، حيث كان في استقباله مدير المدرسة محمد الشيى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتجول "آل الشيخ" في مرافق المدرسة، واطلع على برامجها العلمية التي يدرس فيها أكثر من 260 طالبًا وطالبة من الأيتام ومن مختلف دول العالم، كما التقى أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمدرسة، وأثنى على دورها في نشر العلوم الشرعية وعنايتها بالقرآن الكريم مصدر التشريع الأول والدستور لكل مسلم.

كما أشاد "آل الشيخ" باهتمام المدرسة بكفالة الأيتام والعناية بهم وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم، مبينًا أن كفالة الأيتام والعناية بهم عمل جليل مستشهدًا بالآيات والأحاديث النبوية الدالة على فضل كفالة اليتيم.

من جانب آخر، زار الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مدرسة الإمام ابن العربي المالكي بمدينة طنجة، والتي تعد أحد أهم وأقدم المدارس العتيقة، حيث كان في استقباله مدير المدرسة الدكتور عبداللطيف الخمال، وتجول في المدرسة وأقسامها ومرافقها العامة وفصولها التعليمية، والتقى الطلاب والطالبات واستحثهم على مواصلة طلب العلم والتفوق في تحصيله والحرص على الاقتداء بالعلماء والحذر من دعاة السوء.

كما أن "آل الشيخ" عقد اجتماعًا بأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وحثهم على العناية بالعلم الشرعي وتربية الشباب على القيم الراسخة التي حث عليها الإسلام.

رافق الوزير خلال الزيارتين وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، وعدد من مسؤولي الوزارة.