"فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على عددٍ من الأشخاص قاموا بمضايقة المارة في أحد أحياء تبوك وممارسة التفحيط.
وتمكنت شرطة الرياض من القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية جمعوا أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود ملكيتها لمواطن، وضُبط بحوزتهم قرابة 740 ألف ريال في شقة سكنية اُتخذت مقراً لارتكاب جرائمهم.
وفي جدة، تمّ القبض على مواطن أشعل النار في مركبة ووفاة قائدها متأثراً بذلك نتيجة خلافٍ سابق بينهما.