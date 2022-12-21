"فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على عددٍ من الأشخاص قاموا بمضايقة المارة في أحد أحياء تبوك وممارسة التفحيط.