فيديو.. المرور السري يضبط عدة مخالفات للدراجات النارية بمكة وجدة والمدينة والخبر وبريدة

وتَمكنت فِرَق المرور السري من ضبط مخالفات أخرى تمثلت في التجاوز على أكتاف الطريق، والسير بدون لوحات، أو عدم وجود رخصة لقيادة الدراجة، واستخدام الهاتف خلال القيادة.