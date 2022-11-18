تجربة سعودية استثنائية.. مضامين مشاركة ولي العهد بـ"APEC" يبلورها "الجبيري"

وأبان أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء أظهرت استمرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالارتفاع، مسجلًا نموًّا 8.6% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021، كما "توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، أن ينمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 بالمئة هذا العام، وهي أعلى نسبة نمو متوقعة بين دول مجموعة العشرين، وأن النظرة لاقتصاد المملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي".